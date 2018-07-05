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Sondakika! Helin Palandöken cinayetinde karar verildi | Helin Palandöken kimdir, nasıl öldü?
05.07.2018 - 17:09 | Son Güncelleme: 05.07.2018 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken’i pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin, “Çocuğu tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu haberin ardından Helin Palandöken'in kim olduğu ve nasıl öldüğü merak içerisinde sorgulanıyor.
Etiketler : helin palandöken,
570279 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/570279.aspx
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