Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Beykoz'da bir villada uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli F.E.'yi takibe aldı. 15 gün boyunca evden dışarı çıkmayan F.E.'nin yemeklerini eve sipariş ettiğini tespit eden polis operasyon kararı aldı. Narkotik polisleri villaya dün düzenlediği operasyonda şüpheli F.E.'yi gözaltına alındı.

500 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Evde arama yapan ekipler, 500 gram uyuşturucu, saksılar içinde çok sayıda hint keneviri, 2 hassas terazi ve uyuşturucuyu öğütmek için kullanılan aparatlar ele geçirdi. Gözaltına alınan F.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.