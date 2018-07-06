Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırmak istemediği yakın arkadaşının borcuna kefil olan bir kişi icra şoku yaşadı. Arkadaşı borcunu ödemeyince İcra Ceza Mahkemesi, kefilin 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verdi. İtirazı 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nce reddedilen kefilin imdadına Adalet Bakanlığı yetişti. Bakanlığın, kanun yararına bozma istemi üzerine devreye giren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Yargıtay 19. Ceza Dairesine gönderdi. 19. Ceza Dairesi, Türk Borçlar Kanunu’nda, ‘eşlerden biri, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.’ şeklinde düzenleme mevcut olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: Bu düzenlemeye nazaran, sanığın eşinin rızasının alınıp alınmadığının belirtilmemesi sebebiyle geçerli bir kefalet işlemi dolayısıyla hukuken geçerli bir ödeme taahhüdü bulunmadığı ortadadır. Bu sebeple kararının bozulmasına oy birliği ile karar verildi.