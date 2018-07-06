Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 30 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31 
İzmir: Az bulutlu ve açık 35 
Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31 
Antalya: Az bulutlu ve açık 42 
Samsun: Parçalı bulutlu 28 
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 