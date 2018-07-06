Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 42

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39