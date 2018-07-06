Alınan bilgiye göre, Yarseli Barajı'nda dün öğleden sonra kaybolan Mustafa Korkmaz (49) ile onu kurtarmaya çalışan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ı (12) arama çalışmalarına bugün sabahın erken saatlerinde devam edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda baba ile kızlarının cesetlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesine gönderildi.
Baba ile kızlarının cesedi bulundu
06.07.2018 - 09:53 | Son Güncelleme: 06.07.2018 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde girdikleri baraj gölünde boğulan baba ile 2 üvey kızının cesetleri bulundu.
Etiketler : Hatay,yaşam haberleri,
570358 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/570358.aspx
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