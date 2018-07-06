Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yarseli Barajı'nda dün öğleden sonra kaybolan Mustafa Korkmaz (49) ile onu kurtarmaya çalışan üvey kızları Safiye (15) ve Emine Aslan'ı (12) arama çalışmalarına bugün sabahın erken saatlerinde devam edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda baba ile kızlarının cesetlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesine gönderildi.