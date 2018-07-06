Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Bitez’de otel ve tur acentesi işleten Oktay Başyurt, geçen ocak ayında, iş bağlantıları için Küba’ya gitti. Otelinde düzenlediği Küba gecelerinde, Küba kültürünü yansıtan ve Kübalı sanatçılara yer veren Başyurt, geçen 7 Nisan’da Küba’nın Cienfiyagus şehrinde polis tarafından gözaltına alındı. Sahibi olduğu acente aracılığıyla Küba’ya çok sayıda turist gönderip, vize işlemleri için yardımcı olan Başyurt’un gözaltına alınması yakınlarını şaşkına çevirdi.

SUÇLAMA 'KÜBA KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEN GELİR ELDE ETMEK'

Suçlamanın ne olduğunu araştıran Başyurt’u avukatı ilginç bir gerekçe ile karşılaştı. İddiaya göre, Kübalı yetkililerin Türk işadamını “Küba kültürü üzerinden gelir elde ediyorsunuz. Değerlerimizin ticari unsur olarak kullanılmasına göz yumamayız” diyerek gözaltına almıştı. Oktay Başyurt’un avukatı “Evrensel hukukta böyle bir suçlama olmaz. Bu insan haklarına aykırı. Hem kendi vatandaşlarının hem de bizim haklarımız ayaklar altına alınıyor. Bu durumda Türk sanatçı çalıştırıyor diye biz de yabancı işadamlarını mı tutuklayacağız” dedi.

Başyurt’un yakınları gözaltı süresinin 3 ayı geçtiğini belirterek “Bu kadar süre geçmesine rağmen mahkemeye çıkarmadılar çünkü ellerinde tutuklamayı gerektirecek bir suç yok” diye konuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN YARDIM İSTEDİLER

Turizmci Oktay Başyurt’un serbest bırakılması için Bodrum’da otelinin bulunduğu Bitez sahilinde ailesi, çalışanları ve sevenleri eylem yaptı. Eyleme bazı turistler de destek verdi. Başyurt’un turizmci arkadaşlarından Zeki Gündoğmuş “Kendisinden haber alamıyoruz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun bize yardım eli uzatmasını bekliyoruz” dedi.