Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tırnakçılık"  adı verilen yöntemle yankesicilik yaptığı belirlenen Nazlı P'yi düzenledikleri  operasyonla suçüstü yakaladı. Ankara'nın Sincan ilçesinde "tırnakçılık" adı verilen yöntemle  gerçekleştirilen yankesicilik olaylarının failini belirlemek için çalışma yürüten  İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar sonrası polis, olayların faili olduğu tespit  edilen Nazlı P'yi suçüstü yakaladı.Zanlının, Ankara, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Elazığ, Balıkesir,  Bursa, Konya ve Sakarya'da, 4 yankesicilik, 4 dolandırıcılık, 4 hırsızlık ve bir  resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 13 suçtan arandığı belirlendi.Gözaltına alınan ve Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının benzer  suçlardan 51 suç kaydının olduğu öğrenildi.