Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy'de bir genç denize düştü. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen 2 genç Kadıköy rıhtıma geldi. Burada dengesini kaybeden gençlerden biri denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri, kıyı emniyetine bağlı ekipler, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Denize düşen genci arama çalışmaları devam ederken sağlık ekipleri de kıyıda hazır bekliyor.

DİĞER GENÇ ARKADAŞININ KURTARILMASINI BEKLİYOR

Öte yandan, sağlık ekiplerince ambulansa alınan diğer genç ise rıhtımda arkadaşının kurtarılmasını bekliyor.