Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Telefonunu kaybeden çoban çareyi asılsız terör ihbarı yapmakta buldu. Jandarma’nın bölgede operasyonu sonrası ‘yalan beyan’ yaptığını itiraf eden çoban gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun’un Alucra ilçesi kırsalında H.K isimli bir çobanın, ‘iki kişinin yiyeceğini ve telefonunu gasp’ ettiği ihbarı üzerine bölgede operasyon başlatıldı.

“KAYBETTİĞİ TELEFONU İÇİN YALAN İHBARDA BULUNMUŞ”

Jandarma ve Özel Harekat Timlerinin bölgede operasyon başlatması üzerine eşkal belirlemek için bilgisine başvurulmak üzere ifadesi alınan H.K. isimli çoban çelişkili ifadelerde bulununca yalanı ortaya çıktı.

“GARANTİ KAPSAMINA GİRSİN DİYE”

Yalan beyanda bulunduğunu itiraf eden H.K jandarma tarafından gözaltına alındı. H.K isimli çobanın jandarmaya verdiği ifadede bölgede kaybettiği telefonun garanti kapsamına girmesi için böyle bir ihbarda bulunduğu, olayların büyümesi üzerine yalan beyanda bulunduğunu itiraf ettiğini söylediği belirtildi.