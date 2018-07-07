Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 34 JD 8715 plakalı otomobil, D-100 karayolu ile İstasyon Caddesi kesişiminde genişletme çalışmaları devam eden ve Gebze ile Darıca ilçeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan köprüden düştü.

Yaklaşık 30 metreden düşen otomobilde bulunan 3 kişi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Savaş Demirkoparan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan Tolga Atlı ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şaban Töngel'in ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.