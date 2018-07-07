Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Edirne Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, refüjden karşı yöne geçerek, Habibler yönüne seyreden 3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, araçtan fırlayan biri ağır, iki yaralıyı hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kişi de kurtarılamadı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Kazada hayatını kaybeden kişinin olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.

ALKOL KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bölgede, polisin incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırılacak. Bu arada polis ekipleri, kazaya karışan diğer araç sürücülerini alkol kontrolünden geçirdi.