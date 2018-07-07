Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu olacak. Bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.

İSTANBUL'DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bugün İstanbul'da sıcaklığın en yüksek 32 dereceyi göreceğini öngören Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günler için de megakent için önümüzdeki günlerin tahminleri ise şöyle:

Pazar: parçalı bulutlu 31 derece

Pazartesi: gökgürültülü sağanak yağışlı 30 derece

Salı: gökgürültülü sağanak yağışlı 30 derece

Çarşamba: parçalı bulutlu 31 derece.