Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467. Sokağın kesişiminde bulunan binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme meydana geldi. Çökme esnasında ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkaz altından çıkarılırken 1 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.