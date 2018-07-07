Alınan bilgiye göre, Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467. Sokağın kesişiminde bulunan binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucunda çökme meydana geldi. Çökme esnasında ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkaz altından çıkarılırken 1 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Başkent'te göçük faciası! Ölü ve yaralılar var...
07.07.2018 - 18:15 | Son Güncelleme: 07.07.2018 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Etimesgut İlçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : etimesgut,göçük,son dakika,başkent,ankara,
570592 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/570592.aspx
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