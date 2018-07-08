Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi önünden Tünel Meydanı'na kadar gerçekleştirilecek "Çocukların Sesiyiz" yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, saat 11.30'dan itibaren tedbirler sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği dile getirildi. Yapılan açıklamaya göre Yeni Çarşı Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünel girişine trafik verilmeyecek. Sürücüler, alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı, Galip Dede Caddesi ve Kumbaracı yokuşuna yönlendirildi.