Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerce Van Yolu Caddesi üzerinde 65 DA 809 plakalı bir minibüs durduruldu. Minibüste yapılan aramada, Türkiye’ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 39 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Araç şoförü T.T. gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahısların ise İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.