Alınan bilgilere göre, Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerce Van Yolu Caddesi üzerinde 65 DA 809 plakalı bir minibüs durduruldu. Minibüste yapılan aramada, Türkiye’ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 39 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Araç şoförü T.T. gözaltına alınırken, yabancı uyruklu şahısların ise İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.
Çaldıran’da 39 kaçak şahıs yakalandı
08.07.2018 - 10:55 | Son Güncelleme: 08.07.2018 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Çaldıran ilçesinde kontrol edilen bir minibüste 39 yabancı uyruklu kaçak şahıs çıktı.
Etiketler : Van,yaşam haberleri,
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