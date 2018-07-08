Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki evinin önünde oyun oynarken kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf, dere yatağında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Ahlat ilçesine bağlı Yuvadamı köyünde yaşayan Sami Yusuf, evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu. Annesi ve yakınları tarafından bulunamayan Sami Yusuf için İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan arama çalışmaları sonucu Sami Yusuf’un cansız bedeni, evlerinin bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Yusuf’un cesedi otopsi için Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.