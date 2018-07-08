Bitlis'in Ahlat ilçesindeki evinin önünde oyun oynarken kaybolan 2 yaşındaki Sami Yusuf, dere yatağında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Ahlat ilçesine bağlı Yuvadamı köyünde yaşayan Sami Yusuf, evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu. Annesi ve yakınları tarafından bulunamayan Sami Yusuf için İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan arama çalışmaları sonucu Sami Yusuf’un cansız bedeni, evlerinin bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Yusuf’un cesedi otopsi için Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kayıp Yusuf'un cansız bedeni bulundu
08.07.2018 - 12:15 | Son Güncelleme: 08.07.2018 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'in Ahlat ilçesi Yuvadamı köyünde, dün evin önünde oynarken kaybolan Sami Yusuf Marangoz'un (2), bu sabah yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ağaçlıkta cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler : Bitlis,kayıp yusuf,
570675 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/570675.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER