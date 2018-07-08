Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın’da şehrin en yoğun olduğu Atatürk ve İstasyon Meydanlarında in cin top oynuyor. Kimsenin sokağa çıkmadığı şehirde insanlar evlerinden dışarı çıkmıyor. Aydın’da temmuz sıcaklarının daha etkili olduğunu ve gün içerisinde 44 dereceye kadar yükselen sıcaklık 50 derecenin üzerinde hissediliyor. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların mecbur kalmadıkça öğlen saatlerinde dışarı çıkmamalarını önerdi.
Aydın hayalet şehre döndü
08.07.2018 - 12:58 | Son Güncelleme: 08.07.2018 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da aniden yükselen sıcaklarla birlikte şehir hayalet şehre döndü. Mecbur kalmadıkça gün içerisinde kimsenin sokağa çıkmadığı Aydın’da cadde ve sokaklar bomboş kaldı.
Etiketler : Aydın,yaşam haberleri,
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