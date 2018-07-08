Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın’da şehrin en yoğun olduğu Atatürk ve İstasyon Meydanlarında in cin top oynuyor. Kimsenin sokağa çıkmadığı şehirde insanlar evlerinden dışarı çıkmıyor. Aydın’da temmuz sıcaklarının daha etkili olduğunu ve gün içerisinde 44 dereceye kadar yükselen sıcaklık 50 derecenin üzerinde hissediliyor. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların mecbur kalmadıkça öğlen saatlerinde dışarı çıkmamalarını önerdi.