Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Zengi köyü Kadiroğulları mezrasında yaşayan, çiftçilikle uğraşan, evli ve 2 çocuk sahibi Kadir Kaya, 4 gün önce televizyonda haberleri izlerken, geyik böceği ile ilgili haber gördü. Kaya, ertesi gün hayvanlarını otlatırken, arazide aynı böceği görüp, tanıyarak, korumaya aldı. Kaya, dünyada sadece Hatay'ın Amanos Dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlikede bulunan geyik böceğini evine götürdü. İnternette araştırma yapan Kaya, öğrendikleri doğrultusunda, kutuda kozalak ve tahta parçaları ile suyla böceği beslemeye başladı.

Akşam haberde izlediği böcekle ertesi sabah arazide karşılaştığını anlatan Kadir Kaya, "Haberde izlediğim böcek ilgimi çekti. 1 gün sonra hayvan otlatırken bu böceğe denk geldim. Elime aldım, baktım böcek televizyonda gördüğümün aynısına benziyordu. Aldım, eve getirdim. Daha önce hiç bu böcekten görmemiştim. İlgimi de çekmemişti. Haberde gördükten sonra da ilgimi çekti. İnternette araştırdım baktım 'geyik böceği' diye çıktı. Haberde ve internette gördüğüm kadarıyla değerli bir böcekmiş. Değerli olduğu için ben de aldım eve getirdim. Devlet yetkililerine teslim edeceğim" diye konuştu.

'TESLİM EDENE KADAR YAŞATACAĞIM'

Böceği yetkililere teslim edene kadar yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapacağını belirten Kaya, "Bunu 3 gün önce buldum. Ne yer ne içer, diye araştırdım internetten. Ufak bir kabın içerisine toprak, çam kozalağı, ağaç parçası ve su koydum. Hayvan ölmesin, diye bakıyorum. Yetkililere teslim edene kadar yaşatmayı düşünüyorum. Çocuklar seviyor ama biraz korkuyorlar. Böcek için 'değişik hayvan' dediler. Önce korktular sonra alıştılar. Ellerine almaya başladılar" dedi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, geyik böceğine Sivas bölgesinde ilk kez rastlanıldığını belirtti.