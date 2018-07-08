Yazıcı, cumartesi günü Bakırköy İncirli'de camiye gitti. Daha sonra evine dönmedi. Aramalara rağmen yaşlı adamın izine ulaşılamadı. Ailesi polise haber verdi. Güvenlik kameraları incelendi. Kayıtlarda Yazıcı'nın bir kişiyle cami önünden ayrıldığı belirlendi. Ailesi, görenlerin 0535 791 02 56 numaralı telefonu aramalarını istedi.
Camiye diye çıktı kayboldu
08.07.2018 - 17:39 | Son Güncelleme: 08.07.2018 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da camiye gidiyorum diye evden çıkan alzheimer hastası 70 yaşındaki Sabri Yazıcı'dan bir gündür haber alınamıyor.
Etiketler : kayıp,istanbul,
570715 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/570715.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER