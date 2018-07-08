Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazıcı, cumartesi günü Bakırköy İncirli'de camiye gitti. Daha sonra evine dönmedi. Aramalara rağmen yaşlı adamın izine ulaşılamadı. Ailesi polise haber verdi. Güvenlik kameraları incelendi. Kayıtlarda Yazıcı'nın bir kişiyle cami önünden ayrıldığı belirlendi. Ailesi, görenlerin 0535 791 02 56 numaralı telefonu aramalarını istedi.