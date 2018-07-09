Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınlar da daha çok “Evin mutfağı şık mı, banyonun renkleri nasıl, hangi odayı ne için kullanmak gerek” ve benzeri konularla ilgilenir. İlk satın alınan evlerde büyük oranda komple garanti alınmalı ama ikinci el satın almalarda kadın ve erkeğin bakması gereken çok önemli noktalar var. Hem rahatınız, hem ilave masraf çıkmaması için... Öncelikle duvarlar iyice incelenmeli. Ülkemiz deprem ülkesi. Daha önce hasar almış bir bina, ustalıkla sıvanmış olabilir. Boyanın dalga ve pürüzleri bile bu konuda fikir verebilir. Eski evlerde pencere ve pervaz aralarındaki birleşimlerde açıklık mümkün. İyice kontrol edilmeli. Zeminde parkelere de iyi bakılmalı. Rutubetli alanlar var mı, kabarma yapmış mı? Seramiklerde kırık bölümler yapıştırılmış da olabilir. Seramiğin kırılma sebebi çok önemli. Kapı ve dolap arkaları da bina defolarının saklandığı yerler olabilir.



TESİSATA İYİ BAKIN

Aldığınız evin tesisatı çok eskiyle patlayarak evi ve sizi perişan edebilir. Öncelikle tesisatı kontrol ettirin. Mutfak dolaplarının hangi ağaçtan yapıldığı, montajının iyi olup olmadığı bir marangoz tarafından kontrol edilmeli. Aksi hâlde ağır yükle yerle bir olabilir. Gayrimenkul Uzmanı Evrim Kırmızıtaş ayrıca elektrik tesisatını da dikkatle kontrol etmemizi öneriyor. Tabii varsa ankastre ürünlerin çalışıp çalışmadığı da.