Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER) Başkanı Özden Polat olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ‘Yol bekçisi’ denilen kişilerin bu tip durumlarda yüzde 100 çözüm olmadığına değinen Polat, “Yol bekçisi sürekli aynı yerde bulunmaz. On veya yirmişer kilometrelik bölümleri vardır. 20 kilometreyi günde 2 defa gidip gelirlerdi. Onlar geçtikten sonra da bu tür olaylar olabiliyor. Yol bekçisi varken de benzer şeyler olmuştur. Buna çok katılmıyorum. Fakat son zamanlarda demir yollarında kontrol etme eksikliği var” dedi.



RAYLAR KIRILMAZSA SİNYAL VERMEZ

“Bir ray kırıldığında ve iletkenliği kestiğinde sinyaller kırmızı oluyor” diyen Polat, “Fakat bu durumda rayda bir kırılma olmadığı için devamlılık arz ettiğinden sinyal sisteminde de uyarabilecek bir durum olmamış maalesef. Mecraların yapısı değişiyor, ülkemizdeki topoğrafik yapı değişiyor. Bunların tekrar ele alınması lazım. Burada önemli olan kurumlar arasındaki koordinasyon. Bu olayın sebebi o demiyorum. Fakat bu yapıları tekrar ele almak lazım. Kontrol mekanizmalarını daha fazla geliştirmek gerekiyor” dedi.



SUÇSUZ PERSONEL SORUMLU TUTULMASIN

Polat, “toplum vicdanına biraz olsun su serpmek için, sorumlular tam tespit edilmeden özellikle alt düzey çalışanlar tutuklanıyor. Bu kaza sonrasında da aynı şeyin olmasından korkuyoruz” dedi.

Acilen sonuca bağlansın

Tren faciası sonrası yazılı açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Acımız büyük. İhmal varsa tespit edilip sorumlular cezalandırılmalı. Soruşturma süratle sonuca bağlanmalı” dedi.

Terör destekçilerinin ziyaretini istemiyoruz

Yaralıları hastanede ziyaret etmek isteyen HDP Hatay Milletvekili Barış Atay’a vatandaşlar “Terör örgütlerine destek verenlerin ziyaretine ihtiyacımız yok” diyerek tepki gösterdi. Atay, yaralıları ziyaret etmeden hastaneden ayrıldı.

Bilet alamadı kurtuldu

Kazada dayısı Ergün Kerpiç’i ve komşusu Ayşe Başaran’ı kaybeden İslam Darı (18), parası olmadığı için bilet alamadı. Ölümden dönen genç adam, “Kendimi şanslı hissediyorum. Fakat dayımı kaybettim. Büyük üzüntü içindeyim” dedi. Kerpiç ve Başaran’ın cenazeleri dün defnedildi.

İBB, Çorlu’da

Kaza sonrası destek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler bölgeye gönderildi. 30 itfaiye kurtarma personeli, 4 hizmet aracı, 2 ışık kulesi ve 9 adet 6X6X6 kurtarıcı araç görevlendirdi. Ayrıca yol bakımında görevli 12 personel, 2 vinç, 1 paletli iş makinesi, 1 lastik loder ve 1 mazot tankeri de Çorlu’ya geldi. İSKİ de çalışmalara destek olmak amacıyla 12 personel, 1 adet 50 tonluk vinç ve 1 adet 80 tonluk vinç gönderdi.