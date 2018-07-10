Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan 362 yolcu, 6 personeli bulunan yolcu treni Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.

CAMİDEN ANONS YAPILDI

Kaza bölgesine 5 kilometre uzaklıktaki en yakın yerleşim birimi olan Sarılar'da Muhtar Fuat Döner'in talimatıyla köy camisinden anonslar yapılarak kaza duyuruldu ve köylüler yardıma çağrıldı.

YARDIMA KOŞTULAR

Genci, yaşlısı, kadını, erkeği demeden onlarca köylü, traktörleriyle olay yerine gitti. Araçların giremediği kaza bölgesine traktörleriyle ve yaya olarak çamurlu tarlalardan güçlükle ulaşan köylüler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Canla başla çalışan köylüler, kurtarma ekipleri gelene kadar yaralıları traktörlerle en yakın ambulansların bulunduğu bölgeye taşıyıp, zamanında müdahale yapılmasını sağlayarak ölü sayısının artmasını önledi.

"TEK YÜREK OLDUK"

Tekirdağ'ın 'Büyükşehir' olmasının ardından köyden mahalle statüsüne geçen 550 nüfuslu Sarılar'da, köylüler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözüne layık olduklarını, 25 traktörle tek yürek olarak insanlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Olayı duyar duymaz kazanın yaşandığı bölgeye koştuklarını söyleyen çiftçi Fikret Döner, "Vatandaşımızın başı sağ olsun. Köylümüz çok büyük fedakârlık yaptı, tek yürek olduk. Hasta ve yaralılarımızı traktörlerle ambulanslara taşıdık. Böyle olduğu müddetçe Türkiye'ye hiçbir şey olmaz." dedi.

"ALLAH HALKIMIZDAN RAZI OLSUN"

Sarılar Köyü Eski Muhtarı Şahin Nas da traktör dışında kaza yerine girişin imkansız olduğuna dikkat çekti. Nas, "Traktör haricinde o çamurda hiçbir vasıta iş yapamazdı, köy halkı olay yerine koştu. İki traktörümü bölgeye götürdüm. Traktörle de olsak zorlandık. Çamurda yürüyemeyen, batanlar vardı. Yaralıları traktörler çekti. Allah köy halkımızdan razı oldu. Traktörünü kapan römorkuyla yaralılara yardıma gitti." diye konuştu.