Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yavuz Selim Mahallesi, Yavuz Selim Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 4 şahıs yine kendileri gibi yabancı olan bir şahısla aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yine görgü tanıklarının iddialarına göre kavgada 4 kişi kırmızı tişörtlü bir vatandaşı darp etti. Çocuk parkı ve kütüphanenin içine taşan kavgada vatandaşla darp edilmeye devam edildi. Bir süre sonra yere düşen şahıs, belindeki silahı çıkarıp arda arada ateş etti. Silahı gören diğer 4 yabancı uyruklu vatandaşlar ise kaçtı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis yaşanan olay sonrası olaya karışan şahısları incelemeye başladı.

Olay anını gören çevredeki iş yeri bulunan Bünyamin Kasap isimli vatandaş, yaklaşık 1 senedir aynı bölgede benzer durumlar yaşandığını ileri sürerek, “Burada aileler var sürekli olay çıkarıyorlar burada. Geçen gün de bir eğlence sokak ortasında 2-3 kişiyi öldüresiye dövdüler. Telefonculuk mu yapıyorlar bakkallar mı ne oldukları belli değil. Biraz önce bir ses geldi aşağıya indik koştuk baktık ki parkın içerisinde sağa sola ateş etmeye başladılar. Bunlar bir değil iki değil bayağı bir sorunlar oldu bu bölgede. Defalarca şikayetçi olduk. Teksas’a çevirdiler burayı. Ben nasıl cevap veririm bu insanların ailelerine. Bu şekilde olmamalı. Buna bir önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA



Yaşanan olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 4 kişinin arasında bulunan kırmızı tişörtlü orta yaşlı bir erkeğin önce darp edilip yere düşürüldüğü görülüyor. Görüntülerin devamında ise yere düşen vatandaş, yerdeyken silahını çıkarıp etrafa rast gele ateş ediyor.