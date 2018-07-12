Adana’da, 27 yıl önce tartıştığı öğretmeni öldürmekten  müebbet hapis cezası alan hükümlü, sahte kimlikle yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti’nde yakalandı. 

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro  Amirliği ekipleri, 1991'de Sucuzade Mahallesi’ndeki Anafartalar Lisesinde görevli  öğretmen Hasan Bilgin’i çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle  2014 yılında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Yıldıray Keklik’in (46)  KKTC'de yaşadığı bilgisine ulaştı.

Polis, “Şahin Soylu” adına düzenlenmiş sahte kimlikle  yaşam koçluğu  yapan ve atletizm yarışlarında dereceler elde ettiğini belirlediği Keklik’in  yakalanması için KKTC güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

Hakkında daha önce "kırmızı bülten çıkarılan" hükümlü,  Lefkoşa’da  KKTC polisince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine  gönderilen hükümlünün daha sonra Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.

Keklik’in öğretmen Bilgin’i öldürdükten sonra yakalandığı, 5 yıl  tutuklu kaldıktan sonra davanın karara bağlanamaması nedeniyle tutuksuz  yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, mahkeme kararının ardından da izini kaybettirdiği öğrenildi.