Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da, 27 yıl önce tartıştığı öğretmeni öldürmekten müebbet hapis cezası alan hükümlü, sahte kimlikle yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1991'de Sucuzade Mahallesi’ndeki Anafartalar Lisesinde görevli öğretmen Hasan Bilgin’i çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 2014 yılında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Yıldıray Keklik’in (46) KKTC'de yaşadığı bilgisine ulaştı.

Polis, “Şahin Soylu” adına düzenlenmiş sahte kimlikle yaşam koçluğu yapan ve atletizm yarışlarında dereceler elde ettiğini belirlediği Keklik’in yakalanması için KKTC güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

Hakkında daha önce "kırmızı bülten çıkarılan" hükümlü, Lefkoşa’da KKTC polisince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilen hükümlünün daha sonra Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.

Keklik’in öğretmen Bilgin’i öldürdükten sonra yakalandığı, 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra davanın karara bağlanamaması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, mahkeme kararının ardından da izini kaybettirdiği öğrenildi.