Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Umutlu Köyler" projesi kapsamında, "Susuz, gıdasız, ışıksız köy kalmasın" sloganıyla Tanzanya'da bulunan 4 köye güneş enerjili su kuyuları, sulama sistemleri ve çeşmeleri kuruldu. Böylece binlerce insan sağlıklı ve temiz suya kavuşturuldu.

Tarım eğitimi ve tohum desteğiyle de insanların, sağlıklı gıda ve geçim imkanına ulaşmasına, evlere dağıtılan güneş enerji kitleriyle de enerjiye kavuşmalarına vesile olundu.

Köylerden üçüne Şehit Uzman Çavuş Selim Topal, Şehit Eren Bülbül ve Şehit Razzan Al-Najjar isimleri verildi.

Gamze Özçelik, uzun yıllar devam edecek bu sürdürülebilir projeyi tamamlayabildikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Bu projeleri gerçekleştirebilmemiz için bizlere destek veren tüm bağışçılarımıza Umuda Koşanlar Derneği adına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah’a bize bu görevi tamamlamayı nasip ettiği için şükrediyoruz." ifadesini kullandı.