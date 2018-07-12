Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin 6'ncı kat penceresinden bahçeye düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ



Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, ölen kişinin Mehmet Sabri Ö. olduğu tespit edildi. Mehmet Sabri Ö.'nün kanserle mücadele ettiği ve tedavi olmak için hastaneye geldiği öğrenildi.

İNTİHAR OLASILIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR



Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Sabri Ö.'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İntihar olasılığını da değerlendiren polis, soruşturma başlattı.