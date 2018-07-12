Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kısa süre önce restorasyonu tamamlanan,UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

KENTİN TARİHİNE IŞIK TUTAN KALINTILAR



Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, 3 bin 500 yıl öncesine ait yerleşimle ilgili bulgular tespit ettikleri antik kentte, tarihin birçok döneminden kalıntılara ulaşıldığını belirtti.

EN BÜYÜK MERMER KENTİ



Bilal Söğüt, antik kentin Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdüren, dünyanın en büyük mermer kenti olduğunu söyledi.

Kentte yapılan kazı çalışmalarında, her yıl önemli verilere ulaştıklarını anlatan Bilal Söğüt, "Stratonikeia, yaşayan bir arkeoloji kenti. Bunun bir benzeri yok. Antik dönemden günümüze yapıların bir bütün olarak korunduğu başka bir kent bulunmuyor." dedi.

MOZAİK VE TABAN BULUNDU



Karialılar ve Leleglere de ev sahipliği yapan antik kentin, binlerce yıl önemini sürdürdüğünü vurgulayan Bilal Söğüt, kazı çalışmalarında, erken Bizans dönemine ait kilise ve mozaik taban bulunduğuna dikkati çekti.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Kent içinde yürütülen kazı çalışmalarında, farklı katmanlarda Helenistik, Roma, genç Bizans, orta Bizans ve beylikler dönemine ait kalıntılara ulaştıklarını belirten Bilal Söğüt, "Antik kent içerisinde farklı dönemlerden değişik yapılarla ilgili kazılar, konservasyon, restorasyon çalışmaları sürdürüyoruz. Bu yapılardan birisi de Erikli kilisesi. Erikli kilisesi, Stratonikeia batı surunun yaklaşık 600 metre batısında yer alıyor. Kente yakın ve insanların kullandığı alanlardan birisi." dedi.

"HEM ARKEOLOJİK HEM MİMARİ AÇIDAN AYRICALIKLI"



Kazı Başkanı Bilal Söğüt, "Burası kompleks olmasının ötesinde tarihi bilinen bir yapı olması açısından da son derece önemli. Çünkü burası M.S 4. Yüzyıl'da kullanılmaya başlıyor ve 7. yüzyılın ilk çeyreğinde tamamen terk ediliyor. Erikli kilisesi, tarihi bilinen, mekanları tespit edilen, hem arkeolojik hem mimari anlamda pek çok ayrıcalıkları olan farklı yapılardan birisi. Biz burada taş, tuğla ve mozaik döşemelerden oluşan farklı zeminlerin olduğu alanları temizleyerek gün yüzüne çıkarıyoruz. İnşallah buranın orijinalinin nasıl olduğunu ayağa kaldırınca göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilal Söğüt, kilisenin girişi ve girişine bağlı mekanların olduğu kısımların, taş döşeli olduğunu, ancak özellikle ana harem kısmı ve sütunların çok kaliteli olduğunu anlattı.

"İNSANLARIN EN ÇOK BAĞIŞ YAPTIKLARI YERLERDEN BİRİ"



Kilisenin belirlenen yapılarında son derece kaliteli bir işçilik kullanıldığına işaret eden Bilal Söğüt, "Erikli kilisesi, Erken Bizans döneminde insanların en çok bağış yaptığı yerlerden birisi. Burada bulunan malzemeler içerisinde pek çok malzeme var, ama onlar içerisinde haç şeklinde askılıkları olan kandiller ve üzerinde dua yer alan ifadeler de tespit etmiş durumdayız. Hatta burada Kuzey Afrika’dan getirilmiş ve burada kullanılmış kaplar, içerisinde kokuların bulunduğu eserlerin olduğu kaplar tespit edilmiş durumda. Erken Bizans dönemin hem dini hem de sosyal hayatının pek çok verilerine burada ulaşmış durumdayız." şeklinde konuştu.

3 D TEKNOLOJİSİYLE ZAMANDA YOLCULUK



Bilal Söğüt, antik kentte gün ışığına kavuşan yapıların, 3D teknolojisiyle ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkaracağını, çalışmalar tamamlanıp yapılar ayağa kaldırıldığında, kentin merkezinde birçok yapı elemanının görülebileceğini sözlerine ekledi.