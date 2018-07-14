THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşu yurt içinde Ankara, yurt dışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacak." dedi.
THY Genel Müdürü açıkladı! Yeni Havalimanından ilk uçuş oraya olacak
14.07.2018 - 10:20 | Son Güncelleme: 14.07.2018 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşu yurt içinde Ankara, yurt dışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacak." dedi.
Etiketler : yeni havalimanı,ilk uçuş,3. hava limanı,üçüncü havalimanı,
571565 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/571565.aspx
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