Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatilcilerin gözde mekânı İzmir Çeşme, sık sık fahiş fiyata satılan ürünlerle tartışmalara konu oluyor. Tanesi 75 liradan satılan lahmacun, 300 TL’yi bulan hamburgerin ardından şimdi de pizza... Turizmciler, yabancı turistleri çekmek için içinde lobster (ıstakoz), langoustine (böcek), enginar, mozzarella, domates sos ve zeytinyağı bulunan yıldız şeklindeki Stella pizza yaptı. Pizzanın tadına bakmak isteyen turistler 500 lira vermek zorunda. Pizzayı yapan Zio Beach’in mutfak koordinatörü Fatih Alkan “Fiyatı tartışılıyor ama asıl içeriğine bakmak lazım. Bu pizzanın özelliği dünya standartlarında, uluslararası bir ürün olması. Eğer Türkiye’ye yabancı turist çekmek istiyorsak, yurt dışındaki şeflerle, restoranlarla boy ölçüşebilecek ürünlerimizin olması lazım. Çeşme’nin sadece eğlence ile değil, gastronomik yönü ile de dünyaya pazarlanabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.