Soylu, Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK’nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod adlı (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır ile Sorej kod adlı Barış Coşkun öldürüldü” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu: 'Erden Bülbül’ün katilleri öldürüldü'
15.07.2018 - 08:11 | Son Güncelleme: 15.07.2018 - 08:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Maçka’da ihbar ettiği teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbülün katillerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Etiketler : pkk,sözde karadeniz sorumlusu,
571689 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/571689.aspx
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