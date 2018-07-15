Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK’nın sözde Karadeniz lideri Zeynel kod adlı (Kırmızı liste) Mehmet Yakışır ile Sorej kod adlı Barış Coşkun öldürüldü” ifadelerini kullandı.