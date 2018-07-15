Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri havalimanı dış hatlarından gelen iki yolcudan şüphelendi. Polis yolcuları durdurup valizlerinde arama yaptı. Aramada iki şahsın valizinden 2 bin 124 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Polis cep telefonlarına el koyarken, zanlılar ise gözaltına alındı.

Emniyete getirilen zanlıların ilk sorgusunda cep telefonlarından haberleri olmadığını söyledikleri öğrenildi.