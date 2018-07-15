Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri havalimanı dış hatlarından gelen iki yolcudan şüphelendi. Polis yolcuları durdurup valizlerinde arama yaptı. Aramada iki şahsın valizinden 2 bin 124 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Polis cep telefonlarına el koyarken, zanlılar ise gözaltına alındı.
Emniyete getirilen zanlıların ilk sorgusunda cep telefonlarından haberleri olmadığını söyledikleri öğrenildi.
Adana Havalimanı'nda 2 bin 124 kaçak cep telefonu ele geçirildi
15.07.2018 - 09:40 | Son Güncelleme: 15.07.2018 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana Havalimanı'nda 2 yolcunun valizinde 2 bin 124 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri havalimanı dış hatlarından gelen iki yolcudan şüphelendi. Polis yolcuları durdurup valizlerinde arama yaptı. Aramada iki şahsın valizinden 2 bin 124 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Polis cep telefonlarına el koyarken, zanlılar ise gözaltına alındı.
Etiketler : Adana Havalimanı,yaşam haberleri,
571693 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/571693.aspx
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