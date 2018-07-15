Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılacak olmasından dolayı İstanbullular metrobüs bugün çalışıyor mu diye merak ediyor. İBB, 15 Temmuz'da metrobus çalışıyor mu diye merak eden vatandaşlar için bir açıklama yayınladı. İşte o açıklama...

Metrobüs çalışıyor mu sorusu, 15 Temmuz Pazar günü dışarıya çıkacak olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri oldu. 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle bazı yolların ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılacağını duyuran yetkililer, metrobüs güzergahı hakkında açıklama yaptı. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

METROBÜS 15 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ ÇALIŞACAK MI?

İETT'den yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Pazar günü saat 14.00'da Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması dolayısıyla güzergahlarda değişiklik meydana gelecek. İşte, o açıklama;

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Anadolu ve Avrupa Geçişleri Pazar Günü Saat 14:00' den itibaren Trafiğe Kapatılacaktır.

METROBÜS FSM ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK

Bu Nedenle, Avrupa Yönünden Anadolu Yönüne Gidecek Yolcularımız için, Pazar Günü Etkinlik Bitimine Kadar Zincirlikuyu Koprü Üzerinden 34Z Numaralı Araçlarımız, FSM (2.) Köprü Güzergahı, Çamlıca Bağlantı Yolunu Kullanarak, E5 Karayolu Üzerinden Uzunçayır Kavşagından Dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecektir.

Metrobüs Araçlarımız Söğütlüçeşme -Zincirlikuyu Arası Geliş ve Gidişlerde Ayni güzergahı kullanacaklardır."