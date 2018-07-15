Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Ağaran Şelalesi'nde, son iki gündür Doğu Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış sonrası adeta çamur aktı. Şelale çevresindeki araç yolu ulaşıma kapandı. Şelalenin korkutucu görüntülerini çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Öte yandan, İl Özel İdaresi ekiplerinden alınan bilgiye göre aşırı yağış ilçede derelerin taşmasına ve bazı köy yollarının kapanmasına sebep oldu.