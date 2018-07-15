Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Ağaran Şelalesi'nde, son iki gündür Doğu Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış sonrası adeta çamur aktı. Şelale çevresindeki araç yolu ulaşıma kapandı. Şelalenin korkutucu görüntülerini çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Öte yandan, İl Özel İdaresi ekiplerinden alınan bilgiye göre aşırı yağış ilçede derelerin taşmasına ve bazı köy yollarının kapanmasına sebep oldu.
Turistik şelaleden aşırı yağış sonrası çamur aktı
15.07.2018 - 16:22 | Son Güncelleme: 15.07.2018 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran Şelalesi'nden, aşırı yağış sonrası adeta çamur aktı.
Etiketler : Rize,çamur,
571740 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/571740.aspx
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