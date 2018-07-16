Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çünkü görünüşünü değiştirmek isteyenler özellikle yaz aylarını, özellikle de temmuz ve ağustos aylarını tercih ediyor. Estetisyenler, okul döneminde özellikle çocuklarının olumsuz etkilenmesini istemeyen kadınların tatilde kendilerine daha çok başvurduğunu söylüyor. Görmeye olumsuz etkisi olduğundan dolayı devlet güvencesinde yapılan göz kapağı estetikleri en fazla başvurulan ameliyat çeşidi olarak göze çarpıyor. Diyetisyenler, dermatologlar, estetik cerrahlar ve diş hekimlerinin yoğunluğu, randevu sistemlerinde de göze çarpıyor.