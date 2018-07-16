Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ Manisa kura konut sonuçları tam liste açıklandı mı? İsim isim konut kura listesi bekleniyor... Konut için başvuranlar heyecanla bu sonucu bekliyor. TOKİ Manisa Akgedik Yunusemre 1500 konut kura çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? ve TOKİ Manisa 1500 konut kura çekiliş sonuçları tam liste gibi aradığınız detayların hepsi bu haberde yer alıyor. İşte detaylar...

TOKİ MANİSA AKGEDİK KURA SONUÇLARI

Binlerce ailenin heyecanla beklediği TOKİ Manisa Akgedik kura sonuçları 16 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine çok sayıda aile de katılım gösterdi.

Dar ve orta gelirliler için inşaa edilen 1500 konutun hak sahipleri kura çekilişiyle belli oldu. İşte TOKİ Manisa Akgedik konut kura sonuçları toki engelli emekli kura sonuçları

5 bin 500 konutluk Yunuskent Toplu Konut Projesinin 2. Etap kura çekimleri Atatürk Spor Salonunda başladı. 3+1 konutların kura çekimiyle başlayan törende yarın da 2+1 konutun kura çekimleri gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 1062 adet 3+1, 438 adet de 2+1 konutun kurası çekilerek hak sahipleri belirlenmiş olacak.

TOKİ MANİSA AKGEDİK 3+1 KURA SONUÇLARI

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

Sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,

Sırada Engelli Vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

Sırada Emekli Vatandaşlarımızın Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

Sırada Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası