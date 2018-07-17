Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı, ortalığı savaş alanına çevirdi. Servis aracının çarpıp önünde sürüklediği iki otomobilden biri, bir evin duvarını yıkıp, içeri girdi.

SERVİS ARACI KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis aracı, kontrolden çıkıp, siyah renkli otomobile çarptı.

OTOMOBİL, EVE MİSAFİR OLDU

Servis aracı, siyah renkli otomobilin çarptığı park halindeki 35 DYA 32 plakalı otomobili de önüne katarak metrelerce sürükledi. 35 DYA 32 plakalı otomobil, bir evin duvarını yıkıp oturma odasına girdi.

BÜYÜK ÇAPTA HASA

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, duvarı yıkan otomobil kullanılmaz hale geldi, evde ise büyük çapta hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.