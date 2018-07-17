Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekmek nasıl yapılır, evde ekmek tarifi, fırında ekmek tarifi, dünyanın en eski ekmek tarifi ile ilgili merak ettikleriniz burada. Sofralarımızın vazgeçilmezi ekmek ile ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Bu zamana kadar en eski ekmeğe dair bulguların Türkiye'de bulunduğu ve 9 bin yıl öncesine gittiği sanılıyordu ancak Ürdün'de gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalarda en eski ekmek tarifinin 14 bin yıl önceye ait kalıntılarına rastlandı. İşte detaylar...

DÜNYANIN EN ESKİ EKMEK TARİFİ

BBC'nin haberine göre, buğday ve arpa ununu, toz haline getirilmiş bitki kökleriyle karıştırıp su ilave ederek pişirilen ekmeğin tarifi 14 bin yıl öncesine dayanıyor. Şimdiye kadar en eski ekmeğe dair bulguların Türkiye'de Çatalhöyük'de 9 bin yıl öncesine dayandığı sanılıyordu. Ancak Ürdün'de, Siyah Çöl'deki arkeolojik kazılardan elde edilen kalıntılar, ekmek tarifinin, bu tarihten 5 bin yıl daha eski olduğunu ortaya koydu.

Her birinin içinde büyük daire şeklinde taş ocakların bulunduğu iki bina keşfeden araştırmacılar, her bir binada yanmış ekmek kırıntılarına rastladı. Mikroskopla incelenen, 5,7 milimetre uzunluğunda, 4,4 milimetre genişliğinde ve 2,5 milimetre kalınlığındaki ekmek örneklerinde taşlama, eleme ve yoğrulma izleri tespit edildi. Araştırmacılar, şu ana kadar keşfedilen dünyanın en eski ekmeğinin şekil olarak bazlamaya benzediğini belirtti. En eski ekmeği laboratuvarda yeniden üretmeyi deneyen araştırmacılar, ekmeğin tadının günümüzde tüketilen çok tahıllı ekmeğe benzediğini ifade etti.

İngiltere'deki University College London'dan Profesör Dorian Fuller, "Bunun, farklı ürünlerin karıştırılmasıyla ortaya çıkan bir yiyecek olarak elimizdeki en eski kanıt olduğunu söyleyebiliriz. Bazlamaları var, ceylan kavurmaları var. Bunlar, o zamanlar yemeklerde kullandıkları şeyler." dedi.

GÜNÜMÜZDE EKMEK NASIL YAPILIYOR?

Bu bölümde günümüzde evde ekmek tarifine ilişkin bilinenler ve ekmek nasıl yapılır, tam buğday ekmeği kaç kaloridir sorularına cevap vermeye çalışırken ekmekte bulunan besin değerlerini Mavi Kadın'da yer alan bilgiler doğrultusunda uzmanların aktardığı şekilde sizinle paylaşıyoruz...

Diyetisyen Tuğçe Sert'in aktardığına göre 1 dilim tam buğday ekmeğinin besin değerleri tablosu;

- 1 dilim tam buğday ekmeği 50-60 kalori değeri içerir.

- 1 dilim tam buğday ekmeği 0,46 gram yağ içerir.

- 1 dilim tam buğday ekmeği 0,36 gram lif içerir.

- 1 dilim tam buğday ekmeğinde bulunan karbonhidrat miktarı da 1.365 gramdır.

- 1 dilim tam buğday ekmeğinde kolesterol ve potasyum içermez.

- 1 dilim tam buğday ekmeğinde 49.85 mg gibi yüksek bir kalsiyum değeri bulunur.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ KİLO ALDIRIR MI?

Diyetisyen Elvan Odabaşı Kanar'a göre ekmeğinizi tam buğday, çavdar, çok tahıllı veya yulaflı tercih etmeniz sizi tok tutar, iştah kontrolünü sağlar. Acıkma sıklığınızı dengeler, tokluk hissi sağlar ve kan şekerinizi dengeler. Ekmek yiyerek tatlı ihtiyacınızı kontrol altına almış olursunuz. Tam tahıllı ekmek içeren diyetin diyet lif oranı yüksek olduğu için acıkmayı geciktirir, uzun süre tok kalmanızı sağlar. Düzenli olarak tam buğday, yulaf ve çavdar ekmekleri tüketimi karın çevresi yağlanmasını azaltır. Kalorisi düşük bir besin olan ekmek çok kısa sürede enerji metabolizmasına katılıp enerjiye çevrilir. Tam tahıllı, tam buğday ve çavdar ekmeklerinin glisemik indeksi düşük ve diyet lifi yüksek olduğundan zayıflama diyetlerinde mutlaka bulunmalı. Ayrıca, ekmek kilo kaybederken cilt elastikiyetinizi korumaya yardımcı olur.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ ZAYIFLATIR MI?

Diyetisyen Banu Topalakçı'ya ya göre tam buğday ekmeğinin çiğneme süresi daha uzun olduğundan daha çok doygunluk hissi sağlar. Ayrıca çok doyurucudur da. Günde 3 dilimin üzerine çıkmadığınız sürece bilinenin aksine kilo aldırmaz, kilo vermenize yardımcı olur.

"B VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN"

Diyetisyen Hilal Batmaz'a göre tam buğday ekmeği kilo aldırabilir. Çünkü kalorisi beyaz ekmeğe nazaran daha düşük değildir.Ancak toplumda tam buğday ekmeğinin kalorisinin düşük olduğu inancı yaygındır. Bu nedenle diyet yaparken tam buğday ekmeği tercih edilir ve daha fazla tüketilir bu ekmekler. Bu durum da diyet listesinin kalorisini artıracağı için zayıflama programlarının başarısını düşürecektir. Tam buğday ekmeğinin tek avantajı posa açısından ve B grubu vitamini açısından zengin olmasıdır.

EVDE TAM BUĞDAY EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Diyetisyen Gülşen Altın'a göre evde tam buğday ekmeği tarifi şöyle;

Malzemeler

- 4 su bardağı tam buğday unu

- 2 tatlı kaşığı toz maya

- 1 çay kaşığı tuz

- 3 çay bardağı ılık su

- Ekmeğe şekil verirken kullanmak için az zeytinyağı

- Üstü için susam veya çörek otu

Yapılışı

Ilık su içine toz mayayı koyup karıştırın, 10-15 dakika bekleyin. Bu arada mayalı suyun üstü hafif hafif kabarmaya başlayacaktır. Tam buğday ununu genişçe bir kaba koyup ortasını havuz gibi açtıktan sonra mayalı suyu ekleyin. Önce karıştırın, sonra yoğurarak yumuşak bir hamur haline getirin. 8-10 dakika yoğurduktan sonra hafif yağlanmış bir kalıba koyup ağzını kapatın. Bu şekilde ılık bir yere koyun ve tercihen iki saat kadar kabarmaya bırakın. Bu sürenin sonunda, biraz daha yoğurduktan sonra bir tepsiye koyun. Tekrar mayalanması için 30 dakika kadar bekleyin. İsterseniz üzerine susam veya çörek otu serpiştirin. Fırının ısısını 200 dereceye ayarlayın ve yaklaşık 30-40 dakika, altı ve üstü kızarana dek pişirin. Fırınınız turbo ise 180 C'de pişirebilirsiniz. Bu süre sonunda ekmeğinizi fırından çıkarın ve bir telin üzerinde ılınmaya bırakın. Daha sonra kalıptan çıkarıp kesebilirsiniz.

Diyetisyen Betül Kaygusuzoğlu'nun tarifine göre ise evde ekmek tarifi şu şekilde;

Malzemeler

- 4,5 su bardağı tam buğday unu (500 gr)

- 1 paket maya (10 gr)

- 1.5 su bardağı ılık su (300 gr)

- 1.5 tatlı kaşığı tuz (10 gr)

- 1 çorba kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı (10 gr)

Yapılışı

Mayayı una katın ve 1-2 dk karıştırın. Hamuru maya tanecikleri yok olana kadar iyice yoğurun. Dilerseniz bu işlemi kolaylaştırmak için mayayı yarım çay bardağı ılık süt ile eritip una katabilirsiniz. Diğer hamur malzemelerini de ekleyerek kulak memesi kıvamında hamur elde edin ve üzerini örterek 30 dk kabarmaya bırakın. Hamuru 2 dk daha yoğurup gazını çıkarın. 3 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın. Parçaları 10 dk daha bekletin. Sonra hamurlara silindir şekli verip tepsiye dizin. Ilık bir yerde 60 dk kabarmaya bırakın. Fırça yardımıyla hamurların üzerine ince bir tabaka olacak şekilde su sürün. Keskin bıçak yardımıyla hamurları boylamasına ve 2-3 mm derinliğinde çizikler atın. 220 °C‘de önceden ısıtılmış fırında 20 dk pişirin.