Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa, ABD ve Orta Doğu'da tanınan bir marka olan Modanisa, Doğu ve Batı'nın giyim tarz ve kültürleri arasında köprü misyonu üstlenen küresel bir alışveriş platformu. Endonezya ise, dünyanın en kalabalık İslam ülkesi. Bu ülkeyi büyüme bölgelerinden birisi olarak kabul eden Modanisa, Endonezya’dan Irna Mutiara, Applecoast Noore ve Sazy Zahra gibi tasarımcı ve markalarla işbirliği yapıyor. İşbirliklerinin sayısını artırmak ve daha fazla Endonezyalı marka ve tasarımcıyı küresel platformuna taşımak için Jakarta Modest Fashion Week’e katılıyor.

26-29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Endonezya Gandaria City’de gerçekleşecek olan Jakarta Modest Fashion Week’de, 40 defile yapılacak, 50 marka standı, söyleşiler ve atölye çalışmaları olacak. Dolu dolu 4 günlük etkinlikte, sektör liderleri ve modaseverler buluşacak.

Jakarta Modest Fashion Week’te Modanisa’yı temsil edecek olan Modanisa Marka Müdürü Havva Kahraman, Endonezya planları hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor: “Doğum yerimiz İstanbul ama 120 ülkeden müşterilerimiz var. Yayınlarımızı Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde gerçekleştiriyoruz. Dünyanın 5 kıtasına her gün binlerce kargo gönderiyoruz. Dünyanın dört bir yanından her ay 15 milyon ziyaretçiye ulaşıyoruz; onların dilini konuşuyor, ihtiyaçlarını tanıyor, tercihlerini biliyoruz. Endonezya’da bizim stilimizde tasarım ve üretim yapan çok sayıda marka ve tasarımcı var. Jakarta Modest Fashion Week’i o tasarımcılarla tanışmak ve işbirliği yapmak için büyük bir fırsat olarak görüyoruz.”

2016’da İstanbul’da, 2017 yılında Londra ve Dubai'de Modest Fashion Week'ler düzenleyen ve moda alanında söz sahibi olduğunu tüm dünyaya gösteren Modanisa.com, Endonezya’daki işbirlikleri yoluyla “Doğu’yu Batı ile buluşturmak” yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.