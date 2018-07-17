Alınan bilgiye göre, Mamak'ta bulunan General Eşref Akıncı Kışlası kampüsünde bulunan bir deponun çatısında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.
Ankara'da askeri kışlada yangın
17.07.2018 - 19:33 | Son Güncelleme: 17.07.2018 - 19:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Mamak ilçesinde askeri bölgede bulunan bir deponun çatısında yangın çıktı.
Etiketler : Ankara,yangın,
572117 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/572117.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER