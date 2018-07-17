Alınan bilgiye göre, Mamak'ta bulunan General Eşref Akıncı Kışlası kampüsünde bulunan bir deponun çatısında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu. 