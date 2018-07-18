Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir grup genç 1 TL karşılığında dert dinleme hizmeti verdi. Gençlerin bu hizmeti vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Kimisinin aşkla ilgili kimisinin de parayla ilgili dertlerini dinleyen gençler, İstiklal Caddesi’nde oturarak ‘dert dinlenir’ şeklinde slogan attı. Sloganı duyan bazı vatandaşlar ise dönüp bir daha bakmaktan kendilerini alamadı. Amaçlarının kötü olmadığını, insanlarla konuşarak onların dertlerini dinlemeyi amaçladıklarını dile getiren gençler bu hizmeti para için yapmadıklarını söylediler.