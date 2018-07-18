Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ŞOK aktüel 18-24 Temmuz indirimli ürünler listesi ile ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde. Her hafta farklı indirimlerle birçok insana hitap eden Şok'un 18-24 Temmuz arasında uygulayacağı indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın en dikkat çeken ürünü ise en dikkat çeken ürün ise 329 TL'ye su arıtma cihazı ve DİJİTSU vantilör. Vatandaşların heyecanla beklediği kampanya, 18-24 Temmuz arasında Şok markette devam edecek. Peki vatandaşların merakla beklediği 18-24 Temmuz indirimli kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte detaylar...

ŞOK MARKET AKTÜEL BU HAFTANIN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Her hafta hem uygun fiyatlı ve hem de kaliteli ürünler satan marketlere gelen yeri ürünler tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor. ŞOK haftanın indirim kataloğu yayınlandıktan sonra vatandaşlar hangi ürünlerin geldiğini büyük bir merakla öğrenmek istiyorlar. Böylelikle indirimli ürün listesinin yayınlanmasıyla eğer beğendikleri bir şey varsa bitmeden alabilme şansı yakalıyorlar.

Bu haftanın ilgi çekeceği düşünülen ŞOK indirimli ürünlerden; İSO belgeli, 2 yıl garantili ve 329 TL gibi piyasanın altında cazip bir fiyatı ile su arıtma cihazı sizler için satışta olacak. Ücretsiz teslimat fırsatı da bulunan bu indirimli ürünü kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Yazın en sıcak günlerini yaşadığımız şu günlerde DİJİTSU vantilatörü 79,90 TL’ye iyi bir seçenek olabilir. Ayrıca ilk sayfada mutfağınızı süsleyecek şık tasarım ürünler ile bir tasarım yapabilirsiniz. Yaldız kaplama metal ekmeklik 24.90’dan, şık tasarıma sahip metal kavanoz 5.92’den ve yine yaldız kaplama metal tepsi seçenekleri 4.95’den satışa sunuluyor. Hayat kurtaran pratik çözümlerden biri olan makyaj organizeri ise 9.95’TL’den satışta olacak.

ŞOK 18 – 24 Temmuz indirimleri elbette ki birkaç ürün ile bitmiyor. Kawai marka elektrikli cezveyi, çek bırak el rondosunu, termos çanta, su şişesi, Üçsan plastik çeşitli ürünleri Şok marketlerden alabileceksiniz. Özellikle önermek istediğimiz bir diğer ürün ise Kumsal tencere ve tava çeşitleri… Bu ürünleri yine çok uygun fiyatlar ile Şok markette bulabileceksiniz. Ayrıca Deterjan grubu ürünleri, bugün ne pişirsem sayfası, 25 TL ve üzeri fırsatları yine Şok aktüel kataloğunu incelediğinizde göreceğiniz diğer detaylar..

ŞOK 18-24 TEMMUZ AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Şok 18-24 Temmuz indirimli ürünler listesinde; Yaldız kaplama metal ekmeklik 24.90’dan, şık tasarıma sahip metal kavanoz 5.92’den ve yine yaldız kaplama metal tepsi seçenekleri 4.95’den satışa sunuluyor. Hayat kurtaran pratik çözümlerden biri olan makyaj organizeri ise 9.95’TL’den sizlerle. 2 yıl garantisi ile KAWAİ Elektrikli Cezve; 19,90 TL. Çek Bırak El Rondosu ise sadece 19,90 TL indirimli fiyatı ile Şok Aktüel indirimli ürünler listesinde kendini gösteriyor. Züccaciye Ürünleri olarak yayınlandığı her dönemde büyük ilgi gören Kumsal Ürünleri Bu Hafta Şok Market kampanyasındaki ürünler arasında; Granit 24cm Karnıyarık Tencere;39,90 TL.Granit 22cm Derin Tencere; 39,90 Granit 24cm Tava 24,90 TL ile yerini alıyor. Ayrıca, Aluminyum İç Kaplaması ile Termos Çanta; 19,90 TL. Üçsan Plastik Kapaklı Saklama Kabı; 4,95 TL. Su Şişesi; 4,95 TL. Paşabahçe Reçellik; 1,95 TL. Şık tasarımları ile dikkatlerden kaçmayacak Metal Ekmeklik; 24,90 TL. Metal Kavanoz; 5,95 TL. Metal Tepsi; 4,95 TL. Bayanların yoğun talep göstereceği Makyaj Organizeri ise sadece 9,95 TL fiyat etiketi ile Şok aktüel indirimli ürünler listesinde yer alıyor.

Hem ucuz hem kaliteli ürün arıyorsanız ŞOK aktüel indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz. ŞOK aktüel ürünler 18-24 Temmuz 2018 ŞOK aktüel indirim kataloğunda yine muhteşem ürün indirimi fırsatlarıyla dolu. Türkiye’de onlarca şubesi ile hizmet veren ŞOK aktüel indirim kataloğunda her hafta vatandaşları memnun eden büyük indirimler yer alıyor. 18-24 Temmuz 2018 ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki ürünleri haberimizde görebilirsiniz.