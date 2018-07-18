Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarallar grubuyla bağlantılı bir suç örgütüne yönelik 10 Temmuz'da İstanbul, İzmir, Manisa ve Rize'de düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, elabaşılığını Savaş S.'nin yaptığı 9 kişi, dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Organize polisi, şüphelilerin teknik takibi sırasında DJ Kerimcan Durmaz ve şarkıcı Gizem Kara ile irtibatlarını tespit ederek ifadelerine başvurmuştu.

Savaş S.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.