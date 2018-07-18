Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükfındık kırsal mahallesinde meydana gelen olayda, Ahmet M, komşuları Alaaddin G. (64) ve karısı Senem G.’yi (57) tüfekle vurduktan sonra, intihar ederek canına kıydı.

EVİNE GİREREK İNTİHAR ETTİ



İddiaya göre, tartıştığı eşinin memleketine dönmesiyle bunalıma giren Ahmet M, yan komşuları Alaaddin G. ve Senem G.’yi silahla vurarak ağır yaraladı. Ahmet M, ardından evine girerek intihar etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Ahmet M. olay yerinde ölürken, yaralanan Alaaddin G. ve Senem G. ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Senem G.’nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken, Alaaddin G.’nin ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.