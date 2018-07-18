Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk boya sektörünün öncü markalarından Permolit Boya, uluslararası alandaki etkinliğini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Avrupa’dan Afrika’ya kadar uzanan ihracat ağıyla 22 ülkeye ulaşan boya, faaliyet gösterdiği birçok ülkede önemli çalışmalara imza atıyor. Başta Nijerya olmak üzere Afrika coğrafyasının en çok tercih edilen boya markaları arasında yer alan boya, Güney Afrika’nın eski lideri Nelson Mandela’nın 100. doğum gününde Nijerya’daki Mandela Parkı’nı boyadı.

32 yıldır boya markasını bünyesinden bulunduran Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı, “Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz gibi markamızın bulunduğu tüm ülkelerde çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz. Bu anlamda son olarak Nijerya’da bulunan Nelson Mandela Parkı’nı, Mandela’nın 100. doğum günü vesilesiyle boyadık. Irk ayrımcılığı ve insan hakları ihlallerine karşı yürüttüğü çalışmalarla tüm dünyada anılan Nelson Mandela, Afrika halkları nezdinde çok büyük öneme sahip. Permolit Boya olarak biz de, Mandela’nın 100. doğum gününde dünyadaki 5 Mandela Parkı’ndan birini Nijerya distribütörümüz ve Nijeryalı dostlarımızla birlikte yeniden renklendirdik. Bugün, Permolit Boya markamız bu kıtanın insanları tarafından bilinen ve sevilen bir marka. Bizler de bu coğrafyadaki insanların en önemli miraslarından birine, yüzde yüz yerli sermayeli bir Türk markasıyla destek sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.