Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan yapı kimyasalları fabrikasında çalışan işçiler kaynağı belirlenemeyen kokudan etkilendi. Fabrikanın güvenlik görevlisi durumu sağlık ekiplerine ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine bildirdi. Ekipler etkilenen 8 işçiyi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ekipler, fabrikada kokunun kaynağını tespit etmek için inceleme başlattı.
Fabrikada kaynağı bilinmeyen koku: 8 kişi hastanelik oldu
19.07.2018 - 01:44 | Son Güncelleme: 19.07.2018 - 01:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da yapı kimyasalları fabrikasında yayılan kokudan 8 işçi etkilendi.
Etiketler : adana,adana koku,adana fabrika,
572346 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/572346.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER