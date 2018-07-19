Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İngilizce öğretmeni olan ve KHK ile meslekten ihraç edilen N.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Örgüt bünyesinde amir ve başkomiser eşlerine sohbet verdiği belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılan N.S'nin, sohbet ablalığı yaptığını itiraf ettiği ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu öğrenildi.