Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan araştırmada, S.K adına düzelenmiş pasaportun sahte, S.K’nın gerçek adının S.D olduğu anlaşıldı. S.D’nin de, 2016 yılında Irak Ninova’da hava bombardımanı ile öldürülen DEAŞ’ın askeri kanat sorumlusu Çeçen Ebu Ömer El Şişani kod adlı Tarkan Batiraşvili’nin eşi olduğu ve bu evlilikten 2 oğlu olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.S, U.B, I.T ve S.D tutuklanırken, A.D adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 2017 yılı Temmuz ayında yaptığı açıklamada Şişani’yi hava bombardımanı ile diğer DEAŞ üyeleri ile birlikte öldürdüklerini açıklamış, ABD ise Şişani’nin daha önce öldürüldüğünü duyurmuştu.