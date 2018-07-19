Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Tatil sitelerine ve yerleşim bölgelerine yakın bir noktada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler, 1 helikopter, 2 amfibik uçak, 5 teknik personel ve 55 söndürme işçisiyle müdahale edildi. Yaklaşık 40 hektarlık mera ve makilik alanın kül olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.