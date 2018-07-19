Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Hüseyin Kâhya Mahallesi İzmir Caddesi’nde Şule A. isimli genç kız alışveriş sonrasında yürüdüğü sırada elindeki poşetin içindeki meyve bıçağının ayağına saplanması sonucu yaralandı. Sol bacağında kesik oluşan genç kızın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişerek kızı sakinleştirdi. Daha sonra olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız, bir süre sedye ile taşındıktan sonra ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.