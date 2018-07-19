Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Turan Turan isimli vatandaş, kayınbiraderinin düğünü için 6 cumhuriyet altınını Adıyaman’a göndermek üzere Mersin Hali’ndeki bir minibüsçüye emanet verdi. Minibüsçü de yola çıkmadan önce alış veriş için gittiği büfenin önünde parayı çıkardığı sırada altınları yere düşürdü. Bir süre sonra altınları düşürdüğünü fark eden minibüsçü, Turan Turan’ı arayarak emaneti kaybettiğini söyledi. Altınların sahibi ile minibüsçü kaybolan altınları aradığı sırada Mersin Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nde temizlik çalışması yapan Yılmaz Altınsoy, süpürgesine takılan gazetenin arasındaki altınları fark etti. Belediye temizlik işçisi, bulduğu altınları arkadaşı ile birlikte Hal İşletmeler Şube Müdürlüğüne götürdü. Burada bulunan altınların anonsunu duyarak idareye gelen Turan Turan, zabıta görevlilerince kısa bir mülakattan geçirildi. Altınların sahibi olduğu anlaşılan Turan`a 6 cumhuriyet altını teslim edildi.

“Bir daha olsa yine aynısını yaparım”

Altınları bularak idareye teslim eden temizlik işçisi Yılmaz Altınsoy, etrafı süpürürken bir anda kovanın önünde altınları gördüğünü belirterek, "Saha temizliği yaparken topladığım gazete parçaları, kovanın içine girmeden altınlar çıktı. Onları aldım ve saydım. 6 tane altın olduğunu fark ettim. Sonra arkadaşıma haber verdim. Onunla beraber idareye getirdik, teslim ettik. İdare de ilan verdi ve sonra ilanı duyan altın sahipleri geldi. Kendimi çok rahat hissediyorum. Yaptığım işin doğru olduğunu düşünüyorum. Yine bulsam aynısını yaparım. Helal paraymış ki, sahibini buldu. Biz de çok rahatladık, sahibine teslim edildiği için. Şu anda da içim çok rahat. Görevimi doğru yaptığım için mutluyum. Bir daha olsa yine aynısını yaparım” dedi.

“Böyle helal düşünceli bir adam zor bulunur”

Altınlarının sahibi Turan Turan ise kayınbiraderinin düğün için 6 tane Cumhuriyet altını istediğini ifade ederek, "Bende getirip köy dolmuşçusuna emanet olarak verdim. 10 dakika sonra dolmuşçu beni telefonla aradı ve altınları düşürdüğünü söyledi. Gittik birlikte aradık, bulamadık. Temizlikçi arkadaşlar orayı süpürüyorlardı, onlara da sorduk ve bulamadıklarını söylediler. Sonra bir daha büfenin oraya gittik aradık. Geldiğimizde temizlikçi arkadaşlar yine oradaydı. Tekrar sorduk ve müdürlükten kayıp anonsu verildiğini söylediler. Geldik ve zabıtaların sorularını cevapladık. Soruları cevaplayınca altınlarımızı bize teslim ettiler. Allah bin defa razı olsun. Böyle helal düşünceli bir adam zor bulunur” diye konuştu. “Personelimiz hasret kaldığımız örnek bir davranış sergiledi” Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal İşletmeler Şube Müdürü Hasan Özdemir, günümüzde basın-yayın organlarında genelde kötü örnekler içeren haberlerin çoğunlukta olduğunu, böyle takdire şayan örnek davranışların da kamuoyunda sergilenmesinin toplumsal duyarlılığı artıracağını ve birçok kesime örnek olacağını söyledi. “Hizmet alımı temizlik personelimiz tarafından, hal kompleksimiz içerisinde gerçekten takdire şayan, örnek bir davranış sergilenmiştir" diyen Özdemir, "Ben personelimizi gerçekten kutluyorum ve onları yetiştiren anne babayı huzurlarınızda takdir ediyorum. Onların ellerinden öpüyorum. Bu devirde böyle bir evlat yetiştirmek her anne babaya nasip olmaz. Böyle bir personele sahip olmak da bizi ayrıca gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.